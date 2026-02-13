Κηδεία Θανάση Σκουρτόπουλου: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Έλληνα προπονητή

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος πέθανε σε ηλικία 60 ετών και βύθισε στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ, με την κηδεία του να γίνεται σε κλίμα συγκίνησης την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου στο Χαϊδάρι.

Έχοντας γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, ο άλλοτε προπονητής και της Εθνικής Ελλάδας, Θανάσης Σκουρτόπουλος έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη Πέμπτη και σήμερα οι δικοί του άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πουν το τελευταίο αντίο.

Στην κηδεία του έδωσαν το “παρών” και άνθρωποι του αθλητισμού, ενώ στεφάνια κατέθεσαν μεταξύ άλλων, οι παλαίμαχοι της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, αλλά και η ελληνική ομοσπονδία.