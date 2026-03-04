Κηδεία Βασίλη Δανιήλ: Το τελευταίο «αντίο» στον θρυλικό Έλληνα προπονητή

Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Δανιήλ είπε σήμερα (04.03.2026) στην Καβάλα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο θρυλικός Έλληνας προπονητής «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στο άθλημα. Η κηδεία του έγινε στην Καβάλα, που ήταν ο τόπος καταγωγής του.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (04.03.2026) συγγενείς, φίλοι, άλλοτε συνεργάτες και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν τον άνθρωπο που έζησε μεγάλες στιγμές στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ενώ πέρασε και από το τιμόνι της Εθνικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνθρωποι του ποδοσφαίρου ήταν δίπλα στους συγγενείς του αείμηστου προπονητή, μεταξύ άλλων ομάδων της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού.

Οι φορείς του ποδοσφαίρου, ομάδες, προπονητές και ποδοσφαιριστές κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη του. Η κηδεία του τελέστηκε στην εκκλησία των Άγιων Θεοδώρων στην Καβάλα, όπου έχει γεννηθεί.

Ο Βασίλης Δανιήλ πέρασε ακόμα από Νίκη Βόλου, Α.0. Πάτραι, Α.Ο. Ξάνθη, Δήμητρα Τρικάλων, Πτολεμαίο Πτολεμαΐδας, Α.Ο. Καβάλα, Καστοριά, Απόλλων Καλαμαριάς, Ξάνθη, Ολυμπιακό Βόλου, Λάρισα και Πανηλειακό.