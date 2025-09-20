Κηφισιά – Άρης 0-1: Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ «λυτρώθηκε» από τον Μισεουΐ και έφτιαξε νικηφόρο σερί στη Super League

Ο Άρης δεν επέτρεψε στην Κηφισιά να του κάνει τη… ζημιά στο γήπεδο του Παναιτωλικού. Οι Θεσσαλονικείς αγωνίστηκαν για ένα ημίχρονο με παίκτη περισσότερο και έφτασαν στο “διπλό” (0-1) με γκολ του Μισεουΐ. Δεύτερο σερί “τρίποντο” από τους Θεσσαλονικείς -και μάλιστα με “διπλό”- και 3ο στο φετινό πρωτάθλημα. Δεύτερη ήττα για την αθηναϊκή ομάδα στη Super League, μια αγωνιστική μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Ο Άρης είχε τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης, χωρίς όμως να μπορεί να “κλείσει” την Κηφισιά στα καρέ της και να γίνει επικίνδυνος. Η αθηναϊκή ομάδα δέχθηκε πίεση και όχι μόνο τη διαχειρίστηκε, αλλά έφτασε και σε γκολ στο 19′. Ο Τεττέη μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση δεξιά, με την μπάλα -μετά από κόντρα- να πηγαίνει στον Πόμπο, ο οποίος με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ. Το VAR όμως κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση και το τέρμα ακυρώθηκε για χέρι του Έλληνα επιθετικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερα λεπτά μετά, η Κηφισιά δέχθηκε ένα αγωνιστικό “χτύπημα”, με τον Βιγιαφάνιες να νιώθει ενοχλήσεις και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή (μπήκε ο Ντίαζ). Το 45λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς άλλες “δυνατές” φάσεις, με τους “γηπεδούχους” να ζητάνε πέναλτι στο 40′, για τράβηγμα του Άλβαρο πάνω στον Τεττέη,με το VAR να μη δίνει παράβαση. Ένα λεπτό μετά, ο Άρης προχώρησε και αυτός σε αναγκαστική αλλαγή, με τον Σίστο να μπαίνει στη θέση του Μορουτσάν, που αποχώρησε με πρόβλημα.

Στο 45+2′ άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα. Ο Χουχούμης έκανε “σκληρό” φάουλ στον Μορόν για να μην φύγει στην αντεπίθεση και ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα. Το VAR όμως τον κάλεσε για να τσεκάρει τη φάση και ο Μελέτιος Γιουματζιδης άλλαξε απόφαση, δίνοντας κόκκινη κάρτα στον αμυντική της Κηφισιάς, αφήνοντας έτσι την ομάδα με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άρης μπήκε με το… πόδι στο γκάζι, στο δεύτερο μέρος, δημιουργώντας μεγάλες ευκαιρίες για γκολ. Ο Μανόλο Χιμένεθ τόνωσε επιθετικά την ομάδα του (Γιαννιώτας και Μισεουΐ στις θέσεις των Ντουντού και Γαλανόπουλου). Στο 58′ οι Θεσσαλονικείς ζήτησαν πέναλτι, για χέρι του Ντιας, με το VAR να μη δίνει κάτι.

Η Κηφισιά τα έδωσε όλα για να κρατήσει το “μηδέν” στην άμυνά της, ενώ ο Άρης έψαξε μανιωδώς το γκολ της νίκης. Τελικά, το βρήκε στο 87′. Ο Μισεουΐ πήρε την μπάλα μέσα στην καρδιά της περιοχής της Κηφισιάς, μετά το κακό σουτ του Τεχέρο, επιχείρησε ένα αποτυχημένο τακουνάκι και στη συνέχεια πάσαρε ιδανικά τον Ξενόπουλο για το 0-1.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Ποκόρνι, Σόουσα, Πέρεθ (89΄ Εσκιβέλ), Πόμπο (46΄ Τζόνσον), Βιγιαφάνιες (25΄ Ντίας), Τεττέη, Παντελίδης (65΄ Τζίμας), Αντονίσε (65΄ Λαρουτσί)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Μεντίλ, Ράσιτς, Άλβαρο (90΄+5 Ρόουζ), Γαλανόπουλος (56΄ Μισεουΐ), Μόντσου, Μορουτσάν (40΄ Σίστο), Ντούντου (56΄ Γιαννιώτας), Μορόν