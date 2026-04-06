Κηφισιά κατά Ζαμπαλά: «Έχουμε ζητήσει να εξαιρεθεί λόγω εμπάθειας και μεροληπτικής αντιμετώπισης»

Ο ορισμός του Σπυρίδωνα Ζαμπαλά στο Ατρόμητος – Κηφισιά για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, έφερε οργισμένη ανακοίνωση από την πλευρά της αθηναϊκής ομάδας κατά του Ηπειρώτη διαιτητή.

Η Κηφισιά επισήμανε ότι έχει ζητήσει την εξαίρεση του συγκεκριμένου διαιτητή από τους αγώνες της στη Super League και κατηγορεί τον Ζαμπαλά για μεροληπτική αντιμετώπιση.

Η ανακοίνωση της Κηφισιά

Η ΠΑΕ Κηφισιά εκφράζει την ειλικρινή απορία και προβληματισμό της για τον ορισμό -δυστυχώς γι’ ακόμη μία φορά- του κ. Σπυρίδωνα Ζαμπαλά ως VAR στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για τα Playouts της Stoiximan Super League.

Ενός διαιτητή, για τον οποίο έχουμε ζητήσει και αιτηθεί επανειλημμένως τόσο γραπτά όσο και προφορικά από τον κ. Στεφάν Λανουά να εξαιρεθεί από τα παιχνίδια της ομάδας μας δεδομένης της συνεχούς εμπάθειας και μεροληπτικής αντιμετώπισης που τυγχάνει η Κηφισιά σε κάθε παιχνίδι της οποίας ορίζεται.

Το αποκορύφωμα όσων αναφέρουμε άλλωστε είναι πρόσφατο καθότι μόλις πριν από λίγο καιρό οδήγησε τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Κηφισιά, κ. Χρήστο Πρίτσα, στον Αθλητικό Δικαστή με σοβαρές κατηγορίες βάσει όσων είχε αναφέρει στο φύλλο αγώνα μετά από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Εκεί όπου όσα κατέγραψε αποδείχθηκαν (πανηγυρικά κιόλας) αναληθή με αποτέλεσμα την πλήρη αθώωση του κ. Χρήστου Πρίτσα.

Δυστυχώς όσα έχουμε σημειώσει ξανά και ξανά στο παρελθόν για τον συγκεκριμένο διαιτητή δεν εισακούγονται από την ΚΕΔ, γεγονός που μας δημιουργεί μείζονα προβληματισμό και απογοήτευση!