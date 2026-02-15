Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2: Μοιρασιά στη Νίκαια, επέστρεψαν από το 0-2 οι γηπεδούχοι

Η Κηφισιά κατάφερε να γυρίσει από το 0-2 και να κάνει το 2-2 στην αναμέτρηση για να πάρει έναν χρήσιμο πόντο στη μάχη που δίνει για την παραμονή στην Super League. Ο ΟΦΗ έχασε μεγάλη ευκαιρία να βάλει τον εαυτό του για τα καλά στα πλέιοφ 5-8.

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, υπήρχε πεντάλεπτη διακοπή της αναμέτρησης, λόγω έντασης στην εξέδρα των γηπεδούχων, που χρειάστηκε η παρέμβαση του προέδρο Χρήστου Πρίτσα, αλλά και της αστυνομίας για να ηρεμήσει η κατάσταση.

Ο αγώνας

Ο ΟΦΗ έκανε μια δυνατή εκκίνηση στο ματς και κατάφερε να πετύχει δυο γκολ στην έδρα της Κηφισιάς, μέσα στα δέκα πρώτα λεπτά του αγώνα. Μόλις στο 4′ και σε μια εκπληκτική αντεπίθεση ο Νους έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Ανδρούτσο και αυτός από πλάγιο σημείο, δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 0-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα από τα αριστερά στο ύψος της μικρής περιοχής και ο Φούντας “έγραψε” το 0-2 με προβολή.

Η Κηφισιά ανέβασε “στροφές” και στο 19′ έφτασε στη μείωση του σκορ. Ο Αμανί ελίχθηκε εκτός μεγάλης περιοχής, έπιασε ένα δυνατό σουτ από θέση δεξιά, η μπάλα βρήκε στον Κρίζμανιτς, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του ΟΦΗ για το 1-2. Αν και οι Κρητικοί δεν περιορίστηκαν στο να αμύνονται, οι γηπεδούχοι το 39′ έχασαν τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσουν, με τον Πόμπο να στέλνει με τρομερό πλασέ την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ.

Η Κηφισιά μπήκε με… φόρα στο δεύτερο ημίχρονο και στο 54′ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Ο Λαρουσί έσπασε την μπάλα προς τον Αντόνισε, αυτός δοκίμασε να σκοράρει με “τακουνάκι”, αλλά η μπάλα δεν είχε αρκετή δύναμη και σταμάτησε στα σταθερά χέρια του Χριστογεώργο.

Ο Θεοδωρίδης στο 74′ έφερε στα ίσα το παιχνίδι για την Κηφισιά μετά το ριμπάουντ που πήρε από το σουτ του Νούνελι, που κατέληξε στο δοκάρι και σε κενή εστία σκόραρε για την ομάδα του.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν μέχρι το τέλος του αγώνα για να ολοκληρώσουν την ανατροπή, όμως δεν τα κατάφεραν και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο παρά την καλή εκτέλεση φάουλ του Πόμπο στο 90′ και το χαμένο τετ α τετ του Νούνελι στο 93′.

Πλέον, η Κηφισιά είναι στην 11η θέση της Super League με 20 βαθμούς και ο ΟΦΗ είναι 8ος με 25 βαθμούς.