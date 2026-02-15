Κηφισιά – ΟΦΗ: Ένταση στις εξέδρες του γηπέδου, ο Αντονίσε ανέβηκε στις κερκίδες για να πάρει το παιδί του

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον ΟΦΗ διακόπηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, καθώς σύμφωνα με το Gazzeta, 30 οπαδοί άλλης ομάδας προκάλεσαν ένταση στις κερκίδες των γηπεδούχων.

Η αστυνομία κατευθύνθηκε άμεσα στο σημείο της έντασης, ενώ ο Αντονίσε της Κηφισιάς ανέβηκε στις εξέδρες του γηπέδου για να πάρει το παιδί του από εκεί και να το απομακρύνει από την πηγή της έντασης.

Μέλη της διοίκησης των γηπεδούχων μαζί με τον Χρήστο Πρίτσα πήγαν στην κερκίδα για να «σβήσουν» την ένταση και να συνεχιστεί το παιχνίδι, όπως και έγινε πέντε λεπτά μετά την αρχή της έντασης.