Κηφισιά – Βόλος: Ανακοινώθηκε αλλαγή ώρας από τη Super League

Στις 16:00 θα ξεκινήσει το ματς της 25ης αγωνιστικής της Super League
Οι παίκτες της Κηφισιάς
Οι παίκτες της Κηφισιάς σε αγώνα της Super League (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει το Βόλο στην 25η αγωνιστική της Super League, με την αναμέτρηση να αλλάζει ώρα, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τη διοργανώτρια αρχή.

Το Κηφισιά – Βόλος ήταν προγραμματισμένο για την επόμενη Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στις 16:00, αλλά θα ξεκινήσει τελικά μιάμιση ώρα νωρίτερα, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της, η Super League.

Πιο συγκεκριμένα, η λίγκα ανέφερε τα εξής: “Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, στο πλαίσιο της 25ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 15.03.2026 στις 16:00 (αντί για τις 17:30)”.

