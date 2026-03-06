Κηφισιά – Βόλος: Ανακοινώθηκε αλλαγή ώρας από τη Super League

Η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει το Βόλο στην 25η αγωνιστική της Super League, με την αναμέτρηση να αλλάζει ώρα, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τη διοργανώτρια αρχή.

Το Κηφισιά – Βόλος ήταν προγραμματισμένο για την επόμενη Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στις 16:00, αλλά θα ξεκινήσει τελικά μιάμιση ώρα νωρίτερα, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της, η Super League.

Πιο συγκεκριμένα, η λίγκα ανέφερε τα εξής: “Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, στο πλαίσιο της 25ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 15.03.2026 στις 16:00 (αντί για τις 17:30)”.