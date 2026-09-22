Κιλιάν Εμπαπέ: «Είχα βρεθεί κοντά στη Λίβερπουλ – Η μαμά μου λάτρεψε το Άνφιλντ»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σε συνέντευξη που έδωσε στο Athletic αποκάλυψε ότι όταν ακόμα αγωνιζόταν στη Μονακό βρέθηκε μία ανάσα από το να πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ, με τη μητέρα του να παίζει ρόλο στη μεταγραφή, που δεν ολοκληρώθηκε.

Στις δηλώσεις του ο Κιλιάν Εμπαπέ ανέφερε ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Γιούργκεν Κλοπ, που τότε ήταν στη Λίβερπουλ. Παράλληλα, τόνισε ότι η μαμά του ερωτεύτηκε το Άνφιλντ, όταν πρωτοπήγε εκεί.

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Τελικά η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε και ο Γάλλος αποφάσισε να αγωνιστεί στην Παρί Σεν Ζερμέν, πριν αποχωρήσει από εκεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα λόγια του Κιλιάν Εμπαπέ για την παρ’ ολίγον μεταγραφή

«Ήμουν κοντά στη Λίβερπουλ. Η μαμά μου ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Γιούργκεν Κλοπ και ο αγαπημένος προορισμός για τη μαμά μου ήταν η Λίβερπουλ. Ήθελε να πάω εκεί!.

Δεν την άκουσα επειδή ήθελα να παίξω στην πόλη μου, το Παρίσι. Δεν ήθελα να φύγω από τη χώρα μου πριν γίνω κάποιος. Αλλά ναι, η μαμά μου έλεγε πάντα, “Λίβερπουλ, θα πας εκεί, θα παίζεις στο Ανφιλντ, θα είναι τρελό για σένα”.

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Πήγε εκεί για το πρώτο βήμα των διαπραγματεύσεων. Πήγε στην πόλη, στο γήπεδο, γνώρισε τους ανθρώπους. Έλεγε, “Είναι υπέροχος σύλλογος, όλοι είναι τόσο ευγενικοί, είναι οικογενειακός σύλλογος, μεγάλος σύλλογος”. Πήγε στο Ανφιλντ και ερωτεύτηκε. Παρακολούθησε μερικά παιχνίδια μόνη της, για να νιώσει την ατμόσφαιρα, επειδή ήθελε να με φανταστεί σε αυτό το γήπεδο.

Όλη την ώρα μιλούσαμε και εγώ έλεγα, “Εντάξει, εντάξει, εντάξει!”, επειδή ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν απίθανος προπονητής. Τον γνώρισα και είχαμε υπέροχη σχέση μαζί του. Τον σεβόμουν πολύ».