Αθλητικά

Ο Εμμανουήλ Καραλής σε ρομαντική απόδραση με τη σύντροφό του στην Τοσκάνη

Ο Έλληνας επικοντιστής απολαμβάνει τις διακοπές του, μετά από μία δύσκολη, απαιτητική, αλλά τρομερή σεζόν
Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ο Εμμανουήλ Καραλής σε βόλτα με τη σύντροφό του στην Αθήνα/ NDP
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε τη σεζόν του στον ανοιχτό στίβο και απολαμβάνει τις διακοπές του στην Τοσκάνη, μαζί με τη σύντροφό του, Αναστασία Μαγαλιού.

Μετά από μία απίθανη σεζόν με πανελλήνια ρεκόρ και τρομερές μάχες με τον Μόντο Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής είχε ανάγκη να αποφορτιστεί και να ξεφύγει από την πίεση των αγώνων, γι’ αυτό και επέλεξε την Τοσκάνη, που φημίζεται για τα κρασιά της, με τον Έλληνα αθλητή να είναι λάτρης τους.

Ο Καραλής με τη σύντροφό του, Αναστασία, βρέθηκαν σε δοκιμές κρασιών στην περιοχή, με τον Μανόλο να κοιτά με απλανές ύφος τα δεκάδες άδεια ποτήρια.

@anastasia.magaliou

Outfit checks in Tuscany

♬ original sound – David Larbi

Το ζευγάρι επέλεξε πολλά outfit με την Αναστασία Μαγαλιού να ανεβάζει βίντεο στο TikTok με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στο ταξίδι τους στην Τοσκάνη.

Ο Καραλής θα έχει ακόμα κάποιες μέρες να ξεκουραστεί πριν ξεκινήσει τις εντατικές του προπονήσεις, πριν την έναρξη της σεζόν στον κλειστό στίβο, που υπολογίζεται στις αρχές του Ιανουαρίου, εκεί όπου θα παλέψει ξανά με το Σουδό υπεραθλητή για να καταφέρει να τον ξεπεράσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
112
98
80
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo