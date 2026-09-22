Ο ΟΦΗ υποκλίθηκε στην υπέροχη κίνηση του Μπαρτόλο να δέσει τα κορδόνια παιδιού με πρόσθετο μέλος

Ο ΟΦΗ με ανάρτηση στα social media αποθέωσε τον Χουλιάν Μπαρτόλο του Αστέρα Τρίπολης για την όμορφη κίνησή του να δέσει τα κορδόνια ενός παιδιού με πρόσθετο μέλος.

Ο Μπαρτόλο στο ματς του Αστέρα Τρίπολης με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, που έληξε 2-2, έδεσε τα κορδόνια των παπουτσιών ενός παιδιού με πρόσθετο μέλος, με τους ανθρώπους των Κρητικών να σπεύδουν να υποκλιθούν στην αγνή του πράξη.

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«Χουλιάν Μπαρτόλο, υποκλινόμαστε! Μία κίνηση τόσο απλή, αλλά με τεράστια σημασία! Οι λέξεις περισσεύουν…», έγραψε ο ΟΦΗ στην ανάρτησή του.

Ο παίκτης του Αστέρα Τρίπολης που αγωνίζεται πολλά χρόνια στη χώρα μας έδειξε τον σπουδαίο του χαρακτήρα στο Παγκρήτιο με μία τόσο απλή, αλλά σημαντική κίνηση, που μόνο καλό κάνει στο χώρο.