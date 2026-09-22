Τάντιτς: «Η Εθνική Ελλάδας είναι καλή ομάδα, η καλύτερη των τελευταίων χρόνων»

Η Σερβία του Ντούσαν Τάντιτς θα κάνει πρεμιέρα με την Εθνική ποδοσφαίρου (24/09/26, 21:45) στο Nations League και ο 37χρονος μεσοεπιθετικός της Ναϊμέγκεν μίλησε για την αναμέτρηση.

Ο Ντούσαν Τάντιτς επέστρεψε στην Εθνική Σερβίας μετά από 2.5 χρόνια και θα αγωνιστεί κόντρα στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, την οποία αποθέωσε στις δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντάς την ως «την καλύτερη των τελευταίων χρόνων».

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«Η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες και δεν νομίζω ότι είχαν καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ο Παυλίδης, ο Δουβίκας και πολλοί άλλοι παίκτες που παίζουν σημαντικούς ρόλους στα ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, να σκεφτούμε τους εαυτούς μας. Παίζουμε εντός έδρας και πρέπει να πάμε για τη νίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τάντιτς.