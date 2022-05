Μετά τα ισπανικά ΜΜΕ και το έγκυρο «Athletic» κάνει λόγο για οριστική συμφωνία του Κίλιαν Εμπαπέ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι “μερένγκες” έχουν ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Γάλλου επιθετικού και έχουν “κλειδώσει” οι όροι του συμβολαίου του, αλλά ακόμη δεν έχουν “πέσει” οι υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ως εκ τούτου, η Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίζεται να προσπαθεί ακόμη να αλλάξει τα δεδομένα και να πείσει τον Εμπαπέ να μείνει στην ομάδα, αλλά όλα δείχνουν ότι η μετεγγραφή θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

