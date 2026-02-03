Κλέιτον: «Ευτυχισμένος που υπέγραψα στον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας»

Μετά την απόκτηση του Αντρέ Σίλβα, ο Ολυμπιακός πήρε έναν ακόμη Βραζιλιάνο από τη Ρίο Αβε, ανακοινώνοντας το πρωί της Τρίτης (03.02.2026) την απόκτηση του Κλέιτον από την Πορτογαλική ομάδα, με τον 27χρονο επιθετικό να υπογράφει στην ομάδα του Πειραιά για 3,5 χρόνια.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της μετεγγραφής του Κλέιτον, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε και τις πρώτες δηλώσεις του Βραζιλιάνου επιθετικού, με τον ίδιο να στέκεται στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του αλλά και τον… αδερφό του, Αντρέ Λουίζ!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που υπέγραψα με τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας.

Είμαι ευτυχισμένος και ανυπομονώ να μπορέσω να βοηθήσω με τα γκολ μου και να κάνω ευτυχισμένους τους φιλάθλους. Ανυπομονώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, να βάλω γκολ και να νιώσω αυτή την καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να βοηθήσω, να βάλω γκολ και να κάνω χαρούμενο τον κόσμο.

Μίλησα με τον Αντρέ Λουίζ που είναι… αδερφός μου! Είναι ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα για να προσφέρουμε με τα γκολ μας και τις ασίστ μας, να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό».