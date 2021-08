Στην Κωνσταντινούπολη στρέφονται τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων, αφού σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομίλων του Champions League της φετινής σεζόν (19:00, NewsIt.gr, Cosmote Sport 1HD, MEGA, Eurosport 1).

Η προκριματική φάση του Champions League συμπληρώθηκε, με την ολοκλήρωση των play off κι έτσι συμπληρώθηκε το… παζλ με τις 32 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα, ενόψει της φάσης των ομίλων του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2021-22.

Στη φάση των ομίλων του Champions League προκρίθηκαν οι Τσέλσι (κάτοχος του τίτλου), Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ (Αγγλία), Βιγιαρεάλ (κάτοχος του Europa League), Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Σεβίλη (Ισπανία), Μπάγερν Μονάχου, Λειψία, Ντόρτμουντ, Βόλφσμπουργκ (Γερμανία), Ίντερ, Μίλαν, Αταλάντα, Γιουβέντους (Ιταλία), Λιλ, Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία), Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Πόρτο (Πορτογαλία), Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία), Μπριζ (Βέλγιο), Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία), Άγιαξ (Ολλανδία), Μπεσίκτας (Τουρκία), Μπενφίκα (Πορτογαλία), Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία), Μάλμε (Σουηδία), Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία), Σάλτσμπουργκ (Αυστρία), Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία).

