Κλήρωση Europa League: Με Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός, κόντρα σε Ριέκα ή Σέλμπουρν ο ΠΑΟΚ

Τα εμπόδια των Σαμσουνσπόρ και Ριέκα ή Σέλμπουρν θα πρέπει να περάσουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ προκειμένου οι δυο σύλλογοι να μπουν στην League Phase του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση της UEFA.

Συγκεκριμένα, στη Νιόν της Ελβετίας η κληρωτίδα έφερε στο δρόμο του Παναθηναϊκό την Σαμσουνσπόρ και του ΠΑΟΚ το νικητή του ζευγαριού Ριέκα ή Σέλμπουρν ωστόσο, για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, δηλαδή τα πλέι οφ του Europa League, θα πρέπει πρώτα να περάσουν τα εμπόδια της Σαχτάρ και Βόλφσμπεργκερ αντίστοιχα.

Και αυτό διότι οι δυο ελληνικές ομάδες βρίσκονται στον 3ο γύρo των προκριματικών του Europa League, κάτι που σημαίνει πως χρειάζονται μια πρόκριση για να μπορέσουν να βρεθούν στα πλέι οφ. Σε αντίθετη περίπτωση θα βρεθούν στα πλεί οφ του Conference League, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 15:00.

Τα πρώτα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 21 Αυγούστου και οι ρεβάνς στις 28 του ίδιου μήνα.

Aναλυτικά όλα τα ζευγάρια των πλέι οφ για το Europa League

Χάμρουν Σπάρτανς – Μακάμπι Τελ Αβίβ Vs Ντίναμο Κιέβου – Πάφος

Σκεντίγια – Καραμπάγκ Vs Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Καϊράτ Vs Σλόβαν Μπρατισλάβας – Γιανγκ Μπόις

Μάλμε – Κοπεγχάγη Vs Σίγκμα Όλομουτς

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Vs Σαμσουνσπόρ

Αμπερντίν – Στεάουα Βουκουρεστίου Vs Ντρίτα

Λεχ Ποζνάν Vs Ερυθρός Αστέρας – Γκενκ

Φρέντρικσταντ – Μίντιλαντ – Ρίγας Vs Κουόπιον

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Νόα Vs Κλουζ – Μπράγκα

Ζρίνσκι Μόσταρ – Μπρέινταμπλικ Vs Σερβέτ – Ουτρέχτη

Χέκεν – Μπραν Vs ΑΕΚ Λάρνακας – Λέγκια Βαρσοβίας

Ριέκα – Σέλμπουρν Vs ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ