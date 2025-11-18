Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μιλγουόκι Μπακς 118-106: Ήττα για τα «ελάφια» μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε ως αποτέλεσμα και την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 118-106, που ήταν η δεύτερη συνεχόμενη για τα “ελάφια” στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε από το ματς στη δεύτερη περίοδο και ενώ είχε ήδη 14 πόντους (6/10 δίποντα, 2/3 βολές), 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τους συμπαίκτες του να το “παλεύουν” στη συνέχεια για τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά να λυγίζουν από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο φινάλε του αγώνα.

Ο Ράιαν Ρόλινςμε 24 πόντους (5/10 τρίποντα) και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τα “ελάφια”, με τον Μάιλς Τέρνερ να προσθέτει 15 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Για τους νικητές, κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 37 πόντους, ενώ ο Σαμ Μέριλ είχε 20 πόντους με 6/9 τρίποντα.

Επόμενο παιχνίδι για τους Μπακς κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.