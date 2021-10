Είναι 13 ετών και “τρελαίνει” κόσμο. Ο επιθετικός της Μίλαν, Φραντσέσκο Καμάρντα θυμίζει Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σε στιλ και ικανότητα. Τα στατιστικά του όμως θα σας… ρίξουν το σαγόνι.

Φραντσέσκο Καμάρντα. Μάλλον θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό το όνομα! Οι επιδόσεις του έχουν κάνει Ιταλία και τους σκάουτερ να παραμιλάνε.

Το 13χρονο wanderkid της Μίλαν διανύει την 5η του σεζόν στα τμήματα υποδομής, έχει πάρει πολλά από τον τρόπο παιχνιδιού του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και έχει γίνει ήδη πασίγνωστος, βάζοντας γκολ με το.. τσουβάλι.

483 γκολ σε 87 αγώνες! Να το γράψουμε άλλη μια φορά. 483 γκολ σε 87 αγώνες. Ποιος Μέσι και ποιος Φρέντι Αντού (σ.σ. παιχταράς σε πασίγνωστο παιχνίδι σε υπολογιστή).

Σοκαριστικά στατιστικά. Όπως προκύπτει, ο Καμάρντα πέτυχε 247 τέρματα σε 40 ματς (!) τη σεζόν 2017-18, επίδοση που βγάζει μέσο όρο 6.17 ανά αγώνα. Την επόμενη σεζόν σκόραρε 172 φορές σε 31 αγώνες και το 2019-20 έβαλε γκολ 64 σε 16 παιχνίδια.

