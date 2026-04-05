Κοϊτά: «Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού για τον τρόπο που πανηγύρισα στο τέλος του αγώνα»

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν αυτός που έδωσε στην ΑΕΚ τη νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού, στην πρεμιέρα των playoffs της Super League. Ο Μαυριτανός επιθετικός σχολίασε το “διπλό” της Ένωσης, αναφερόμενος στο γκολ που σημείωσε και στην σημασία του αποτελέσματος για τους “κιτρινόμαυρους”.

Παράλληλα, ο Κοϊτά αναφέρθηκε στη συγκέντρωση που απαιτείται στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια της ΑΕΚ, ενώ και ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τον τρόπο που πανηγύρισε στο τέλος του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πρώτα απ’ όλα πιστεύω ότι ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και θέλαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Έχουμε μία πολύ σημαντική εβδομάδα μπροστά μας με τον αγώνα κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο και τον ΠΑΟΚ».

Για τη διαφορά των 5 βαθμών: «Το σίγουρο είναι ότι θα χαρούμε τη σημερινή νίκη, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Έχουμε μπροστά μας πέντε παιχνίδια, πέντε ντέρμπι και οι πέντε βαθμοί αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι δεν είναι τίποτα».

Για το αν νιώθει πιο σημαντικός φέτος για την ΑΕΚ: «Αισθάνομαι πολύ καλά και νιώθω την εμπιστοσύνη που μου έχει ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βοηθήσω την ομάδα».

Τέλος θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που πανηγύρισα στο τέλος του αγώνα. Υπάρχει αδρεναλίνη, αλλά θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού για τον τρόπο που πανηγύρισα».