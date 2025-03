Κόκο Γκοφ – Μαρία Σάκκαρη 2-0: Νέα ήττα από την Αμερικανίδα τενίστρια και αποκλεισμός στο Μαϊάμι

Στον 3ο γύρο του Open του Μαϊάμι σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη, με την Κόκο Γκοφ να επικρατεί με 2-0 σετ και να της βάζει “στοπ” σε δεύτερο σερί τουρνουά (μετά το Indian Wells).

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε πολλά αβίαστα λάθη στο 1ο σετ, με την Κόκο Γκοφ να τα εκμεταλλεύεται και να το κατακτά σχετικά εύκολα, χάρη στα break που πέτυχε στο 4ο (3-1) και στο 8ο game (6-2).

Coco’s in charge @CocoGauff grabs the first set 6-2 over Sakkari!#MiamiOpen pic.twitter.com/QRCoyMZmid