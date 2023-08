Η Ντάνιελ Κόλινς είχε έναν έντονο διάλογο με τη Μαρία Σάκκαρη στο δεύτερο σετ του μεταξύ τους αγώνα στο Montreal Master.

Η Ντάνιελ Κόλινς επικράτησε της Μαρίας Σάκκαρη, ωστόσο ο αγώνας τους σημαδεύτηκε από έναν έντονο διάλογο που είχαν οι δυο τενίστριες, με αφορμή ένα χτύπημα της Ελληνίδας τενίστριας, με το μπαλάκι να καταλήγει στην εξέδρα και τη Σάκκαρη να ζητάει αμέσως συγγνώμη.

Η Κόλινς θέλησε η διαιτητής να τιμωρήσει τη Σάκκαρη, μιλώντας με άσχητο τρόπο στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Αναλυτικά ο διάλογός τους:

Κόλινς: “Το είδες; Είδες τι έγινε;”

Σάκκαρη: “Δεν χτύπησε κανένα, ήταν στο έδαφος”.

Κόλινς: “Βούλωσε το, βούλωσε το”

Σάκκαρη: “Ποιο είναι το πρόβλημα σου. Δε χτύπησα κανέναν”.

Κόλινς: “Χτύπησες το μπαλάκι προς την εξέδρα Μαρία. Παραλίγο να χτυπήσεις κάποιον”.

Σάκκαρη: “Δε χτύπησα κανέναν. Ποιο είναι το πρόβλημά σου”.

Tense moment at WTA 1000 Montreal tonight between Sakkari and Collins.



I agree with Collins here–the officials need to be way stricter on players recklessly smacking the ball and throwing racquets into the stands.



Should be no looking the other way when that happens. pic.twitter.com/fpsA6MSnm2