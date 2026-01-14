Κολωνία – Μπάγερν Μονάχου 1-3: Οι Βαυαροί νίκησαν με ανατροπή και κρατήθηκαν στο +11 από την Ντόρτμουντ

Η Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Κολωνία μέσα στο “RheinEnergieStadion”, ωστόσο πήρε την εκτός έδρας νίκη (1-3) και συνέχισε την πορεία της προς τον τίτλο στη Bundesliga.

Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 41′ με το γκολ του Μάινα, οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου αντέδρασαν, γύρισαν το ματς και ανέβασαν την ομάδα στους 47 βαθμούς (πρωτοπόρος στη Bundesliga και στο +11 από την Ντόρτμουντ).

Η αήττητη αρμάδα του Βενσάν Κομπάνι έφτασε στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Γκνάμπρι, ενώ έφερε “τούμπα” το ματς με το τέρμα του Κιμ στο 71′. Σκόραρε ξανά το παιδί-θαύμα της Βαυαρίας, ο 17χρονος Λέναρτ Καρλ ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-3 στο 84′ (έφτασε τα έξι γκολ μέσα στη σεζόν).

Σε άλλα ματς της 17ης αγωνιστικής στη Bundesliga, η Χόφενχαϊμ συνέτριψε 5-1 τη Γκλάντμπαχ με τον Αντρέι Κράμαριτς να πετυχαίνει χατ-τρικ μέσα σε 27 λεπτά, ενώ η Λειψία ανέβηκε στην τρίτη θέση με το 2-0 επί της Φράιμπουργκ. Και τα δύο γκολ σε διάστημα μόλις τεσσάρων λεπτών, στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου.

Μετά τη συντριβή 8-1 από τη Μπάγερν, ήταν δύσκολο να αντιδράσει η Βόλφσμπουργκ. Όμως τα κατάφερε και επικράτησε 2-1 της Ζανκτ Πάουλι, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Μπουντεσλίγκα. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έπαιξε σε όλο το ματς, ενώ το κρίσιμο γκολ σημείωσε Πεϊτσίνοβιτς στο 88΄ διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Αποτελέσματα και σκόρερ στη 17η αγωνιστική:

Στουτγκάρδη-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

(27′ Ντεμίροβιτς, 35′ Ούνταβ, 87′ Ναρτέι – 5′ Κρίστενσεν, 80′ Αμαϊμουνί)

Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 3-0

(11′ Σλότερμπεκ, 76′ Ζάμπιτσερ, 83′ Γκιρασί)

Μάιντς-Χαϊντενχάιμ 2-1

(30′ Βίντμερ, 48′ Αμίρι – 61′ Σίμερ)

Αμβούργο-Λεβερκούζεν Αναβολή

Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1

(25΄πεν. Έρικσεν, 88΄ Πεϊτσίνοβιτς – 40΄ Σμιθ)

Λειψία-Φράιμπουργκ 2-0

(53΄ Όρμπαν, 56΄ Ρομούλο)

Χοφενχάιμ-Γκλάντμπαχ 5-1

(22΄πεν., 45+1΄, 45+4΄ Κράμαριτς, 77΄ Μέρτσεντ – 24΄ Λέμπερλε)

Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 1-3

(41΄ Μάινα – 45+5΄ Γκνάμπρι, 71΄ Κιμ, 84΄ Καρλ)

Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 15/1