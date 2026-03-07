Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Διπλό και επιστροφή στις νίκες για τους Βεστφαλούς στην Bundesliga

Η Ντόρτμουντ άφησε πίσω της την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου στο ντέρμπι κορυφής της Bundesliga και πήρε τη νίκη στην έδρα της Κολωνία, με σκορ 2-1.

Με τον Γκιρασί να ανοίγει το σκορ από το 16ο λεπτό του αγώνα και την Κολωνία να μένει με παίκτη λιγότερο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Ντόρτμουντ δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει στο διπλό και να παραμείνει με διαφορά στη δεύτερη θέση της Bundesliga.

Ο Μπέιερ έδωσε προβάδισμα ασφαλείας στην ομάδα του στο 60′ και έτσι το γκολ των γηπεδούχων λίγο πριν το φινάλε, δεν πρόλαβε να… ιδρώσει τους Βεστφαλούς, που είναι πλέον στο -11 από τους “Βαυαρούς” στην κορυφή της βαθμολογίας.