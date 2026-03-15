Κολοσσός – Ηρακλής 98-85: «Λύγισε» τον Γηραιό και πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα

Σπουδαίας σημασίας νίκη πήρε ο Κολοσσός μέσα στη Ρόδο. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη επικράτησε του Ηρακλή με 98-85 για την 21η αγωνιστική και πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα.

Ο Κολοσσός Ρόδου έφτασε τις έξι νίκες (6-13) και… ξεκόλλησε από τον πάτο του βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας πίσω του Καρδίτσα, Μαρούσι και Πανιώνιο. Ο Ντέιβιντ Νίκολς με 24, ο Τέβιν Μακ με 18 και ο Γκαμπριέλ Γκαλβανίνι με 16 πόντους ξεχώρισαν για τους νικητές.

Ο Τζοσάια Στρονγκ με 18 και ο Δημήτρης Μωραΐτης με 15 πόντους πάλεψαν περισσότερο για τον Ηρακλή, που είχε πολλά προβλήματα στην άμυνα, υποχώρησε στο 8-11, αλλά τουλάχιστον υπερασπίστηκε το +15 του πρώτου γύρου.

Επιθετική πολυφωνία και δυναμικότερη παρουσία στη ρακέτα, έδωσαν στους νησιώτες το ροζ φύλλο, οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 48-40, 71-60, 98-85

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Άρης Λυκογιάννης): Ραντλ 13 (3), Μακ 18 (1), Νίκολς 24, Γκαλβανίνι 16 (1), Άκιν 7, Κένεντι 5, Καράμπελας 11 (3), Κολοβέρος 2, Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος 2, Κουρουπάκης.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 6, Τσιακμάς 12 (2), Μωραΐτης 15 (3), Γουέρ 6, Έντλερ-Ντέιβις 10 (1), Στρονγκ 18 (3), Ντάρκο-Κέλι 6 (1), Σμιθ, Καμπουρίδης 10 (2), Χρηστίδης 2, Σίλας.