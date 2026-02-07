Κολοσσός – ΠΑΟΚ 78-90: Μέλβιν και Μουρ έφεραν το «διπλό» στη Ρόδο για τη GBL

Συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία! Ο ΠΑΟΚ πέρασε με 90-78 από την έδρα του Κολοσσού Ρόδου για τη 18η αγωνιστική της GBL και συνεχίζει τη μάχη για την τρίτη θέση με την ΑΕΚ.

Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ ανέβασε το ρεκόρ του στη GBL στο 11-4, το οποίο μοιράζεται με την ΑΕΚ, που φιλοξενεί σήμερα (07.02.2026, 18:00) το Μαρούσι στα Άνω Λιόσια, με τους δυο “δικεφάλους” να έρχονται αντιμέτωποι στην επόμενη αγωνιστική στην Πυλαία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους νικητές, κορυφαίος ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 20 πόντους, ενώ μεγάλο ματς έκανε ο Μπριν Ταϊρί με 11 πόντους, 12 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα. Πολύ θετικός με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Μπεν Μουρ, ενώ 15 πόντους είχε ο Νίκος Χουγκάζ και 13 ο Τίμι Άλεν.

Από πλευράς ηττημένων, που έπεσαν στο 4-13 και συνεχίζουν να αγχώνονται για την παραμονή, 19 πόντους είχε ο Τέβιν Μακ και 16 ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι.

Ο Κολοσσός ήταν ανταγωνιστικός για τρία δεκάλεπτα, αλλά στην τελευταία περίοδο, ο ΠΑΟΚ -λόγω και του βάθους στον πάγκο του- έκανε… περίπατο και έφτασε στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90