Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson 72-80: Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στη GBL

Οι Περιστεριώτες ήταν ψύχραιμοι στο φινάλε και έφυγαν με το διπλό
Περιστέρι
Οι παίκτες του Περιστερίου Betsson/ (ΧΑΡΗΣ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ / EUROKINISSI)

Το Περιστέρι Betsson απέδρασε από την έδρα του Κολοσσού Ρόδου με 80-72 και έφτασε τις 4 νίκες στη GBL μετά από 8 αγωνιστικές.

Οι Νίκολς και Καρντένας του Περιστερίου Betsson ήταν οι κορυφαίοι του αγώνα με 17 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ για τον Κολοσσό Ρόδου ξεχώρισε ο Γκούντγουιν με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ. Η αναμέτρηση ήταν σκληρή με πολλές μονομαχίες με τους παίκτες των δύο ομάδων να είναι αρκετά άστοχοι, αλλά το Περιστέρι Betsson είχε τη σοβαρότητα στο φινάλε για να πάρει το διπλό. 

Η ομάδα του Ξανθόπουλου βρίσκεται στην 5η θέση με 4 νίκες έχοντας δώσει 7 παιχνίδια, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου είναι 7ος με δύο νίκες και έξι ήττες.

 

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 18-13, 40-38, 55-52, 72-80

