Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη στο Giant Open

Η Άρτεμις Βασιλάκη έκανε σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ ελεύθερο στην πρώτη μέρα του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης Giant Open στο Παρίσι με χρόνο 8:32:29.

Η προηγούμενη επίδοση της Βασιλάκη ήταν 8:34:13 κάτι που σημαίνει ότι έκανε τεράστια υπέρβαση για να κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ. Η αθλήτρια από το Ηράκλειο έκανε παράλληλα και ρεκόρ στην κατηγορία νέων γυναικών και έπιασε το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, που θα γίνει τον Αύγουστο. Η Βασιλάκη είχε ήδη εξασφαλισμένη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Απόστολος Χρήστου πήρε την πρώτη θέση στα 50μ ύπτιο με χρόνο 24:89. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης ήταν νικητής και στις τρεις κούρσες (προκριματικό, ημιτελικό και τελικό) που έδωσε στην πρώτη μέρα του Giant Open.