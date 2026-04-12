Κόμο – Ίντερ 3-4: Διπλό με ανατροπή τίτλου για τους «νερατζούρι» στη Serie A

Ματσάρα στο Κόμο, με την Ίντερ να φθάνει σε ένα διπλό, που τη φέρνει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος
REUTERS/Claudia Greco

Η Ίντερ βρέθηκε να χάνει στην έδρα της εξαιρετικής φέτος Κόμο, αλλά έφθασε σε μία φοβερή ανατροπή και πήρε μία νίκη τίτλου με 4-3 στη Serie A, αφού βρέθηκε σε απόσταση 9 βαθμών από τη δεύτερη Νάπολι.

Με γκολ των Βάλε και Παζ, η Κόμο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Τουράμ μείωσε το σκορ με προβολή στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και βρήκε ένα δεύτερο γκολ αμέσως μετά την ανάπαυλα, για να ισοφαρίσει το ματς για την Ίντερ.

Με την ψυχολογία υπέρ τους οι “νερατζούρι” βρήκαν δύο ακόμη τέρματα με τον Ντούμφρις στο 59′ και το 72′, για να ολοκληρώσουν τη μεγάλη ανατροπή στο ματς. Οι γηπεδούχοι βρήκαν ένα τρίτο γκολ με πέναλτι του Ντα Κούνια και είχαν δοκάρι λίγο αργότερα, αλλά δεν άλλαξαν το αποτέλεσμα του αγώνα.

Η Ίντερ είναι έτσι “αγκαλιά” με τον τίτλο στη Serie A, 6 αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν, ενώ η Κόμο του Τάσου Δουβίκα (αγωνίστηκε βασικός σε ολόκληρη την αναμέτρηση) συνεχίζει τη “μάχη” της για την έξοδο στην Ευρώπη.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
67
58
51
45
