Κόμο – Μίλαν 1-3: Ο Ραμπιό έφερε την ανατροπή και τη νίκη των «ροσονέρι» στην έδρα της ομάδας του Τάσου Δουβίκα

Με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Αντριέν Ραμπιό, η Μίλαν πέρασε -έστω και δύσκολα- από την έδρα της Κόμο (1-3), επέστρεψε στα “τρίποντα” στη Serie A μετά από δυο σερί ισοπαλίες και παρέμεινε στο κυνήγι της Ίντερ και της πρώτης θέσης στη Serie A.

Η Μίλαν υποχρέωσε έτσι την Κόμο στην πρώτη εντός έδρας ήττα της στη σεζόν και βρίσκεται μετά από 20 αγωνιστικές στο -3 από την πρωτοπόρο Ίντερ. Στην έκτη θέση η ομάδα του Τάσου Δουβίκα (34 βαθμοί) αλλά με τις Αταλάντα και Μπολόνια να την έχουν πλησιάσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα (έπαιξε ξανά σε όλο το ματς) προηγήθηκε στο 10′ με τον Κεμπφ κι έδειξε αποφασισμένη για να σημειώσει την 4η νίκη της στα τελευταία 5 παιχνίδια. Η Μίλαν, ωστόσο, βρήκε τις λύσεις και τις απαντήσεις ισοφαρίζοντας με πέναλτι του Ενκουκού στο 45′.

Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε… δράση ο Ραμπιό. Στο 43’ ο Γάλλος μέσος κέρδισε πέναλτι από τον Κεμπφ και ο Ενκουνκού έκανε το 1-1 από την άσπρη βούλα. Στη συνέχεια, ο Ραμπιό σκόραρε στο 55′ και στο 88′ και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη.

Από τις 22 Οκτωβρίου και το εκτός έδρας τρίποντο με 3-0 επί της Ουντινέζε, είχε να νικήσει η Μπολόνια στη Serie A κι «έσπασε» αυτό το αρνητικό σερί με το μεγάλο «διπλό» που σημείωσε στην έδρα της Βερόνα με 3-2 (και μάλιστα με ανατροπή) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βερόνα άνοιξε το σκορ στο 13′ με τον Όρμπαν, όμως η Μπολόνια (που είχε στον πάγκο της τον Μπάμπη Λυκογιάννη) «γύρισε» πολύ γρήγορα το ματς με τα τέρματα των Ορσολόνι (21′), Όντγκααρντ (29′) και Κάστρο (44′) πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 72′ με αυτογκόλ του Φόιλερ, χωρίς να αλλάξει κάτι άλλο ως το φινάλε…

Αποτελέσματα και σκόρερ της 16ης αγωνιστικής:

Λάτσιο-Κρεμονέζε 0-0

Γιουβέντους-Ρόμα 2-1

(44΄ Κονσεϊσάο, 70΄ Οπεντά – 75΄ Μπαλντάντσι)

Κάλιαρι-Πίζα 2-2

(59΄ Φολορούνσο, 71΄ Κιλιτσόι – 45΄ πεν. Τραμονί, 89΄ Μορέο)

Σασουόλο-Τορίνο 0-1

(66΄ πεν. Βλάσιτς)

Φιορεντίνα-Ουντινέζε 5-1

(21΄ Μαντραγκόρα, 42΄ Γκούντμουντσον, 45+5΄ Εντούρ, 56΄, 68΄ Κεν – 66΄ Σολέ)

Τζένοα-Αταλάντα 0-1

(90+4΄ Ιέν)

Νάπολι-Πάρμα 0-0

Ίντερ-Λέτσε 1-0

(78΄ Εσπόζιτο)

Βερόνα-Μπολόνια 2-3

(13΄ Όρμπαν, 72΄ αυτ. Φρόιλερ – 21΄ Ορσολίνι, 29΄ Όντγκααρντ, 44΄ Κάστρο)

Κόμο-Μίλαν 1-3

(10΄ Κεμπφ – 45΄ πέν. Ενκουκού, 55΄, 88΄ Ραμπιό)