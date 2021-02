Κόμπι Μπράιαντ: Αυτό είναι το πόρισμα για την πτώση του ελικοπτέρου

Κάτι περισσότερο από έναν χρόνο από το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, της 13χρονης κόρης του και άλλων επτά ατόμων, βγήκε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του ελικοπτέρου που κόστισε τη ζωή τους, στις 26 Ιανουαρίου του 2020.

Γνωστό έγινε το πόρισμα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών, σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του ελικοπτέρου που κόστισε τη ζωή του Κόμπι Μπράιαντ, της κόρης του και άλλων επτά ατόμων.

Όπως τονίζεται, το δυστύχημα προκλήθηκε εξαιτίας λάθους – αποπροσανατολισμού του πιλότου, Άρα Ζομπάγιαν, λόγω της πυκνής ομίχλης που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια και όχι λόγω κάποιας μηχανικής βλάβης του ελικοπτέρου.

US safety investigators said the pilot of Kobe Bryant’s helicopter flew through clouds last year in an apparent violation of federal standards, and likely became disoriented just before the helicopter crashed and killed Bryant and 8 others. Earlier story: https://t.co/fbuXc0Hnbv