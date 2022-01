Σαν σήμερα πριν δύο χρόνια, ο κόσμος του μπάσκετ, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης “πάγωσαν” από την είδηση του θανάτου, ενός εκ των κορυφαίων παικτών του μπάσκετ, όλων των εποχών, του Κόμπι Μπράιαντ.

Ήταν 26 Ιανουαρίου του 2020, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε 0 41χρονος Αμερικανός μαζί με τη 13χρονη κόρη του Τζίτζι και 7 ακόμη ανθρώπους, έπεσε στους λόφους του Λος Άντζελες, λόγω κακοκαιρίας.

Άφησε πίσω του, τη σύζυγό του Βανέσα, τρεις ακόμη κόρες και εκατομμύρια οπαδούς του να τον θυμούνται για τα αναρίθμητα κατορθώματά του, με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, με τους οποίους κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα.

Two years and it still doesn’t feel real.



Kobe Bryant

Gigi Bryant

John Altobelli

Keri Altobelli

Alyssa Altobelli

Christina Mauser

Sarah Chester

Payton Chester

Ara Zobayan



