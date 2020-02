Η κηδεία του Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του Τζιάνα, έγινε σε κλειστό κύκλο συγγενών κα φίλων την περασμένη Παρασκευή (7/2), με τις πρώτες φωτογραφίες από το σημείο ταφής τους να έρχονται σήμερα (14/2) στη δημοσιότητα.

Η Daily Mail έφερε στην δημοσιότητα φωτογραφίες από το σημείο ταφής του Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του, Τζιάνα. Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ και η κόρη του έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα στις 26 Ιανουαρίου και η κηδεία τους έλαβε χώρα σε κλειστό κύκλο, όπως επιθυμούσε η σύζυγος του Μπράιαντ, Βανέσα, την περασμένη Παρασκευή (7/2) σε νεκροταφείο της Καλιφόρνια.

Ο οικογενειακός τάφος βρίσκεται στην κορυφή του νεκροταφείου της εκκλησίας, στην οποία φημολογείται πως εκκλησιαζόταν η οικογένεια Μπράιαντ, ενώ πατέρας και κόρη ενταφιάστηκαν πλάι-πλάι.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται οι πλάκες των δύο τάφων, που έχουν διακοσμηθεί με δύο ροζάρια που συμβολίζουν την καθολική πίστη της οικογένειας. Επίσης φυτεύτηκαν λουλούδια σε χρώμα μωβ και κίτρινο -τα χρώματα των Λέικερς- ενώ υπάρχουν ακόμα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς.

Σύμφωνα με την μαρτυρία ιερέα εκκλησίας στην κομητεία Όραντζ Κάουντι του Λος Άντζελες, ο Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του είχαν κοινωνήσει πριν να επιβιβαστούν στο μοιραίο ελικόπτερο το οποίο συνετρίβη το πρωί της Κυριακής προκαλώντας τον θάνατο και των 9 επιβαινόντων σε αυτό.

Θυμίζουμε πως στις 24 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα μνημόσυνο για τον Κόμπι Μπράιαντ και την κόρη του, το οποίο θα λάβει χώρα στο Staples Center, έδρα των Λέικερς, στους οποίους αγωνίστηκε σε όλη του την καριέρα ο αδικοχαμένος σταρ.

