Παγκόσμιο σοκ και θλίψη σε όλον τον πλανήτη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ μετά από πτώση του ελικοπτέρου του, στο οποίο επέβαινε και η 13χρονη κόρη του, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της. Ο παλαίμαχος σούπερσταρ του ΝΒΑ είχε μεγάλη αδυναμία στα ελικόπτερα και χρησιμοποιούσε συχνά το δικό του Sikorsky S-76, το οποίος είχε αρκετά χρόνια στην κατοχή του.

Με αυτό μάλιστα είχε πάει στο “Staples Center” για τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του. Η εταιρία παραγωγής του ελικοπτέρου τότε είχε δημοσιεύσει μάλιστα μία φωτογραφία του δίπλα από το ελικόπτερο και είχε γράψει στη λεζάντα: “Δύο θρύλοι, μία φωτογραφία. Ο Κόμπε Μπράιαντ πετά το Sikorsky S-76 για το τελευταίο του παιχνίδι”. Μία ανάρτηση ανατριχιαστική, καθώς με το ίδιο ελικόπτερο ήταν γραφτό να πραγματοποιήσει και την τελευταία του πτήση τέσσερα χρόνια αργότερα.

Two legends, one photo…Kobe Bryant flies the #S76 to his final game https://t.co/oWFn8q2Cxy

— Sikorsky (@Sikorsky) April 14, 2016