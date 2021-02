Κόμπι Μπράιαντ: Συγκλονιστικό γκράφιτι για τον «black mamba» (pics)

Πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ. Όλο αυτό το διάστημα, ο θρύλος των Λέικερς βρέθηκε στα γκράφιτι χιλιάδων καλλιτεχνών ανά τον κόσμο, σε μια προσπάθεια τους να του αποτίσουν φόρο τιμής. Το τελευταίο που αντικρίσαμε, έδωσε… βάση στο προσωνύμιο «black mamba» και είναι και αυτό εντυπωσιακό.

Υπό το… φως της μπασκέτας και με ένα «black mamba» να «συνοδεύει» τον Κόμπι Μπράιαντ. Ο άλλοτε αθλητής του NCAA και νυν καλλιτέχνης, Όστιν Μιλς, δημιούργησε ένα απίστευτο γκράφιτι αφιερωμένο στον θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς.

Η απίστευτη αυτή δημιουργία κοσμεί τον τοίχο σε ένα ανοικτό μπασκετικό γήπεδο, σαν φόρος τιμής στον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ.

Mamba Forever. ♾🐍♾



Check out NBA host @austinjmills court mural tribute dedicated to the late great Kobe Bryant.pic.twitter.com/Es1umdH9Qh