Ο άσος των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Ντέιμιαν Λίλαρντ ένωσε τη φωνή του με δύο γνωστούς αστέρες της ραπ σκηνής στις ΗΠΑ, ώστε να δημιουργεί ένα τραγούδι ύμνος στον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ.

Το σεβασμό και την λατρεία που είχε για τον αδικοχαμένο “θρύλο” του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ εξέφρασε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ. Ο άσος των Μπλέιζερς μαζί με τον Σνουπ Ντογκ και τον Ντέρικ Μιλάνο δημιούργησαν ένα χιπ-χοπ κομμάτι αφιερωμένο στον “Black Mamba”, που έχασε τη ζωή του τον περασμένο Ιανουάριο -μαζί με την 13χρονη κόρη του και άλλα 7 άτομα- σε τραγικό δυστύχημα με ελικόπτερο στη Καλαμπάσας των ΗΠΑ.

🙏🏾 Stream my new tribute track “Kobe” featuring @SnoopDogg and @DerrickMilano here: https://t.co/KWDDkVeCCS pic.twitter.com/p6OcUt18hk