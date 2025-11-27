Αθλητικά

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η αποθέωση από την UEFA και οι φωτογραφίες της Γκενκ από το παρελθόν

Το γκολ της αγωνιστικής πέτυχε στο Europa League ο διεθνής Έλληνας επιθετικός
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πανηγυρίζει το γκολ του με την Γκενκ
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πανηγυρίζει το γκολ του με την Γκενκ / REUTERS/Omar Havana

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε ένα απίθανο γκολ για το 2-0 της Γκενκ κόντρα στη Βασιλεία στη League Phase του Europa League, γνωρίζοντας την αποθέωση από την UEFA, αλλά και την ομάδα του.

Με ένα ασύλληπτο σουτ από πολύ πλάγια θέση, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σκόραρε για την Γκενκ και έδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και ανάγκασε την UEFA να του… υποκλιθεί.

“18χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας. Θυμηθείτε το όνομα” έγραψε η UEFA στα social media του Europa League, ενώ η Γκενκ έκανε ανάρτηση με τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ από τότε που ήταν ball boy της ομάδας της.

Ο Καρέτσας ξεχώρισε για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν.

Αθλητικά
