Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντομινίκ Κοτάρσκι στο top 10 των κορυφαίων αποκρούσεων του Conference League

Η UEFA “αποκάλυψε” τις 10 κορυφαίες επεμβάσεις της σεζόν στο Conference League, με τους Κωνσταντίνο Τζολάκη και Ντομινίκ Κοτάρσκι να βρίσκονται στη σχετική λίστα!

Λίγα 24ωρα μετά το θρίαμβο του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League, η UEFA δημοσιοποίησε το top10 με τις κορυφαίες επεμβάσεις της σεζόν στη διοργάνωση, με τους Κωνσταντή Τζολάκη και Ντομινίκ Κοτάρσκι να βρίσκουν θέση στη συγκεκριμένη λίστα.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού κέρδισε μία θέση στις κορυφαίες επεμβάσεις της διοργάνωσης, με την επέμβαση που είχε στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης των Πειραιωτών με την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Με μία παρόμοια επέμβαση βρίσκεται στη 10αδα και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ο Κροάτης στη φάση των “16”, τη στιγμή που η Ντινάμο Ζάγκρεμπ είχε μειώσει σε 3-1, εκτινάχθηκε στο αριστερό του παραθυράκι για να μην πάρει σκορ πρόκρισης στο 64ο λεπτό.

10 brilliant saves from the 2023/24 Europa Conference League season



