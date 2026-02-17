Κωνσταντής Τζολάκης: «Σενάρια» με Γιουβέντους και Ρόμα και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού

Την περίπτωση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Κωνσταντή Τζολάκη, φέρεται να εξετάζει η Γιουβέντους, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο δημοσιογράφος, Μίρκο Ντι Νατάλε.

Η Γιουβέντους φέρεται να μπαίνει στο “κόλπο” για την Κωνσταντή Τζολάκη, την ώρα που τα ρεπορτάζ θέλουν την Νάπολι να παρακολουθεί τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, για τα playoffs του Champions League, στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

“Υπάρχει επίσης η Γιουβέντους για τον Κωνσταντή Τζολάκη! Η Γιούβε είναι μεταξύ των συλλόγων που ζήτησε πληροφορίες για τον 23χρονο Έλληνα κίπερ που έχει κάνει την έκρηξή του μέσω του Ολυμπιακού. Στην Ιταλία υπάρχουν επίσης οι Νάπολι και Ρόμα.

Ο Ολυμπιακός τον αξιολογεί με ένα ποσό όχι κάτω των 20 εκατομμυρίων ευρώ”, υποστηρίζει ο Μίρκο Ντι Νατάλε

C’è anche la #Juventus su Konstantinos #Tzolakis! La #Juve è tra i club che ha chiesto informazioni per il 23enne portiere greco che si sta mettendo in luce nell’#Olympiacos.



In Italia, come scritto da @gVitale_AN, ci sono anche #Napoli e #Roma.



L'Olympiacos non lo… pic.twitter.com/TvB6kj9UNf February 17, 2026

Σε άλλο ρεπορτάζ για τον Έλληνα τερματοφύλακα, ο Τζανλούκα Βιτάλε αναφέρεται και στο ενδιαφέρον της Ρόμα. “Και η Ρόμα στο κόλπο για Τζολάκη, ο οποίος παρακολουθείται και από την Νάπολι. Στον παίκτη αρέσει η ιδέα να αγωνιστεί στην Ιταλία. Ο Ολυμπιακός δεν ζητάει λιγότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ, με την ελπίδα πως εκτός από τις Μπάγερν και Γαλατάσαραϊ μπορούν να προχωρήσουν το ενδιαφέρον τους οι Άρσεναλ και Λίβερπουλ, που τον παρακολουθούν τη φετινή σεζόν.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδιοκτήτης και της Νότιγχαμ, πιστεύει ότι μπορεί εύκολα να μεταπηδήσει και στην Premier League. Την τελευταία χρονιά βελτιώθηκε πολύ με τη μπάλα στα πόδια και στις εξόδους, όμως το δυνατό σημείο του παραμένουν τα πέναλτι.

Anche la @OfficialASRoma su Konstantinos #Tzolakis, seguito dal @SSCNapoli. Al ragazzo piace l’idea di giocare in Italia.



L’@OlympiacosFC chiede non meno di 20M per il suo portiere, nella speranza che oltre al @FCBayern ed al @GalatasaraySK possano farsi avanti @Arsenal… — Gianluca Vitale (@gVitale_AN) February 17, 2026

Ο Ολυμπιακός θεωρεί πως ο Τζολάκης είναι μεταξύ των 10 κορυφαίων γκολκίπερ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τα χρήματα φαίνονται αρκετά για την Νάπολι με δεδομένο πως έχει βασικό τον γκολκίπερ και αναζητεί το μάξιμουμ έναν αντικαταστάτη του Μερέτ, ο οποίος ετοιμάζεται να φύγει από την Νάπολι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μένει να δούμε αν το ενδιαφέρον για τον Τζολάκη θα παραμείνει φιλολογικό ή θα υπάρχει κάτι περισσότερο από πλευράς Νάπολι”.