Ο Βάλτερ Ματσάρι στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι επαφές του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρι, καθώς ο Ιταλός προπονητής έφτασε την Τετάρτη (29.04.2026) στη Θεσσαλονίκη για να «κλειδώσει» το deal με τη διοίκηση της ομάδας!

Ο Βάλτερ Ματσάρι, άλλοτε προπονητής των Νάπολι, Ίντερ, Σαμπντόρια και Γουότφορντ, βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με τον Ηρακλή, δίχως όμως προς το παρόν να έχει υπάρξει συμφωνία.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, αναμένεται να έχει επαφή μαζί του στη Θεσσαλονίκη, για να διαπιστωθεί εάν μπορούν οι δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια και να συνεργαστούν!