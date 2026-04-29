Ταβάρες: «Εκπληκτικό μπάσκετ ο Ολυμπιακός – Θα ρωτήσω τον Διαμαντίδη πώς αναδείχθηκε έξι φορές καλύτερος αμυντικός»

Με την Ρεάλ Μαδρίτης να δίνει απόψε (29.04.2026, 21:45) το πρώτο παιχνίδι στα πλέι οφ της Euroleague απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο σέντερ των “μερένγκες”, Έντι Ταβάρες, σχολίασε τη regular season που ολοκληρώθηκε.

Ο Έντι Ταβάρες υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός ήταν η κορυφαία ομάδα, σημειώνοντας ότι «έπαιξε καταπληκτικά όλη τη σεζόν», ενώ για τον Βασίλιε Μίτσιτς τόνισε πως πρόκειται για έναν από τους πιο ολοκληρωμένους γκαρντ στην Ευρώπη, που συχνά δέχεται άδικη κριτική.

Ο ψηλός της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο βραβείο του καλύτερου αμυντικού στη Euroleague, παραδεχόμενος πως η αντίδρασή του στα social media ήταν λανθασμένη και ζητώντας συγγνώμη από τον Ντιαλό, ενώ χαριτολογώντας είπε ότι θα ρωτήσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη, για το πώς κατάφερε να πάρει έξι φορές το βραβείο.

Για το πώς ξεκίνησε το μπάσκετ:

«Ξεκίνησα από τύχη. Δεν ήξερα τίποτα για το μπάσκετ, ήξερα μόνο τη μάρκα του Μάικλ Τζόρνταν, επειδή έχουμε συγγενείς στις ΗΠΑ και μας έφερναν πάντα ρούχα που δεν φορούσαν πια. Υπήρχαν πάντα ρούχα από την εταιρεία του Τζόρνταν ή των Σικάγο Μπουλς, αλλά εγώ δεν ήξερα τίποτα για το μπάσκετ. Μόνο ποδόσφαιρο, και αυτό ήταν όλο.

Μια μέρα, ένας τουρίστας από τη Γερμανία ρώτησε τη γιαγιά μου αν μπορούσε να με αφήσει να παίξω μπάσκετ. Είπε: “Χρειάζομαι μόνο μια φωτογραφία με κανονικούς ανθρώπους”. Τράβηξα μια φωτογραφία με ένα κορίτσι δίπλα μου, ήταν μικρή, και μετά τράβηξα μια φωτογραφία δίπλα σε μια πόρτα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Έτσι ξεκίνησαν όλα.

Έστειλε τις φωτογραφίες στη Γκραν Κανάρια, ήξερε κάποιον από την ακαδημία στη Γκραν Κανάρια. Αποφάσισαν να έρθουν να δουν ποιος ήταν αυτός ο τύπος που ήταν ψηλότερος από όλους τους άλλους. Ήρθαν, δούλεψα μαζί τους για μια εβδομάδα, με φωτογράφισαν και τα πάντα.

Δεν ήξερα τίποτα για το μπάσκετ, δεν ήξερα πώς να ντριμπλάρω, δεν ήξερα πώς να κινούμαι στο γήπεδο. Κάναμε ατομική προπόνηση και μετά παίξαμε 5 εναντίον 5. Ήμουν στο μισό γήπεδο, δύο βήματα για να αμυνθώ, δύο βήματα για να επιτεθώ, ήμουν εντελώς χαμένος. Ήξερα ότι είχα μια ευκαιρία να αρχίσω να παίζω μπάσκετ για να βοηθήσω τον εαυτό μου».

Για το αν η Ρεάλ είναι φαβορί:

«Πάντα θα υπάρχουν ομάδες για να διαλέξεις, δεν ξέρω γιατί, αλλά στην Ευρωλίγκα δεν μπορείς να διαλέξεις καμία. Είναι πολύ δύσκολο να ψηφίσεις ένα φαβορί στην Ευρωλίγκα, δεν μπορείς να ξέρεις ποιος θα κερδίσει.

Το 2024, όλοι πίστευαν ότι θα κερδίζαμε εύκολα, αλλά τελικά χάσαμε. Δεν υπάρχουν φαβορί στην Ευρωλίγκα.

Όποιος έρθει με καλύτερη νοοτροπία θα κερδίσει, ελπίζω να είμαστε εμείς γιατί δουλέψαμε όλη τη σεζόν για να πετύχουμε το πλεονέκτημα της έδρας. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό, αλλά δεν θα είχε νόημα να πούμε ότι η Χάποελ δεν είναι φαβορί, έχει μια σπουδαία ομάδα, σπουδαίους παίκτες και έναν σπουδαίο προπονητή με εμπειρία, έναν προπονητή που έχει ήδη κερδίσει και την Ευρωλίγκα».

Για το πού θα τοποθετούσε τη Χάποελ αν κατέτασε της ομάδες:

«Δεν ξέρω, ίσως σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Η σεζόν τελείωσε με πολύ μικρή διαφορά, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις. Μπορεί να είναι πρώτοι ή δεύτεροι. Θα μπορούσες να πεις πιθανώς δεύτεροι, επειδή ο Ολυμπιακός έπαιζε καταπληκτικά όλη τη σεζόν».

Για τον Βασίλιε Μίτσιτς:

«Είναι πάντα καταπληκτικός. Για μένα, είναι ένας από τους καλύτερους πλέι μέικερ που έχω αντιμετωπίσει, είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους πλέι μέικερ στην Ευρώπη. Τώρα είναι τα playoffs και θα δούμε μια διαφορετική πλευρά του. Είναι τα playoffs, ξέρουμε ότι όταν έρχεται αυτή η εποχή του χρόνου είναι δύσκολο να τον σταματήσουμε, είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσουμε, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τον επιβραδύνουμε. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο».

Για την κριτική που δέχεται ο Σέρβος ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης:

«Νομίζω ότι επειδή βγάζει τόσα λεφτά, ο κόσμος νομίζει ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν. Προσπαθούν να του ασκήσουν πίεση για να γίνει καλύτερος και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θέλει να είναι ο καλύτερος.

Μερικές φορές συμβαίνει αυτό, αλλά πάντα θα προσπαθεί να βελτιωθεί και να κερδίσει μαζί με την ομάδα. Για να κάνει την ομάδα του καλύτερη. Πιστεύω ότι δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Στα playoffs θα δούμε έναν διαφορετικό Μίτσιτς και θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι απέναντί του».

Για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού που κέρδισε ο Ντιαλό:

«Δεν ξέρω, θέλω να κερδίσω, αλλά πρέπει να σεβαστώ τον Ντιαλό. Είναι εξαιρετικός αμυντικός, ο στόχος μου είναι πάντα να κερδίζω και να είμαι υποψήφιος για περισσότερες νίκες. Αυτή τη σεζόν επέλεξαν τον Ντιαλό και δεν υπάρχει γυρισμός, θα προσπαθήσω να είμαι εκεί την επόμενη σεζόν και να δω αν θα είμαι τυχερός».

Για την αντίδρασή του στο X μετά την ανακοίνωση με τα emoji που γελούν:

«Όχι, όχι, απλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω πάντα να κερδίζω. Νομίζω ότι ήταν λάθος που το έγραψα στο Twitter, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Ήταν λάθος και ζήτησα συγγνώμη και συνεχάρην τον Ντιαλό. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να κερδίσω».

Για το ότι ίσως ο κόσμος των θεωρεί “δεδομένο”:

«Ναι, ίσως έχουν συνηθίσει και έχουν βαρεθεί να με επιλέγουν κάθε χρόνο. Ίσως έχουν βαρεθεί να με επιλέγουν κάθε σεζόν. Θα ρωτήσω τον έξι φορές νικητή του βραβείου, τον πλέι μέικερ του Παναθηναϊκού (σ.σ. Δημήτρη Διαμαντίδη), θα προσπαθήσω να τον ρωτήσω τι έκανε για να επιλεγεί έξι φορές».

Για το πόσα χρόνια έχει ακόμη μπροστά του:

«Δεν ξέρω, στόχος μου είναι να φτάσω τα 40. Αλλά δεν ξέρω, θέλω να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος συμβολαίου μου και μετά από αυτό κάθε χρόνος θα είναι ένα δώρο.

Θα δώσω την καρδιά μου, θα φροντίσω το σώμα μου, θα είμαι δυνατός, θα τρώω σωστά, θα προσπαθήσω να είμαι πιο αυστηρός και πιο συνεπής σε όλα για να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν θέλω να παίζω απλά για να περάσει η χρονιά, θέλω να φτάνω στην κορυφή κάθε σεζόν, να είμαι μαζί με τους καλύτερους παίκτες – αυτός είναι ο στόχος. Όχι απλά να είμαι στο πρωτάθλημα ή να έχω παρουσία σε αυτό».

Για το πώς θα ήθελε να τον θυμούνται στο τέλος της καριέρας του:

«Θέλω απλώς να με θυμούνται ως κάποιον που έδινε πάντα τα πάντα στο παιχνίδι, ως κάποιον που θα μείνει στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι εκεί».