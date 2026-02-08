Κορόνα: «Ο Αλαφούζος είναι αφοσιωμένος στην οικοδόμηση ενός σπουδαίου σχεδίου, στόχος το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ανέλαβε το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό το Νοέμβριο και σε συνέντευξη που έδωσε στην ισπανική «AS» μίλησε για τον Γιάννη Αλαφούζο, αλλά και τους στόχους της ομάδας.

«Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι πλήρως αφοσιωμένος στην οικοδόμηση ενός σπουδαίου σχεδίου», ανέφερε ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, ενώ έθεσε υψηλούς στόχους για την σεζόν 2026-27.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε και στον Ράφα Μπενίτεθ. Έκανε μάλιστα και σύγκριση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, καθώς στην ισπανική ομάδα πέρασε δύσκολες στιγμές, με πολλά προβλήματα στη συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της ομάδα, Πίτερ Λιμ.

Τα λόγια του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα

Πώς ήταν οι πρώτοι μήνες στην Αθήνα; «Πολύ έντονοι. Έφτασα στα μέσα Νοεμβρίου, λίγο πριν ανοίξει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, στην οποία κάναμε πολλές μεταγραφές. Δουλεύω για έναν σπουδαίο σύλλογο, με ιστορία και φιλόδοξους στόχους».

Η σύγκριση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια: «Στη Βαλένθια έχω περάσει δύσκολες στιγμές. Στον Παναθηναϊκό το μεσοπρόθεσμο σχέδιο περιλαμβάνει την κατάκτηση του πρωταθλήματος 26-27 και την πρόκριση της ομάδας στους ομίλους του Champions League. Αυτό απαιτεί επένδυση και ο πρόεδρος είναι πλήρως αφοσιωμένος στην οικοδόμηση ενός σπουδαίου σχεδίου».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ: «Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι μαζί του. Είναι ειδικός στο να βγάζει το καλύτερο από τις ομάδες του. Θα παλέψουμε για να κάνουμε τον Παναθηναϊκό καλύτερο και να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί».

Είναι το όνειρο σου το Champions League; «Φυσικά, αλλά σκεπτόμενοι πιο βραχυπρόθεσμα, η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι να φτάσουμε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που πρέπει να εκπληρωθεί».