Κορονο-φιέστα από τη Ρέιντζερς στη Γλασκώβη (video)

Η Ρέιντζερς ετοιμάζεται να πανηγυρίσει το πρώτο πρωτάθλημα στη Σκωτία, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια και οι οπαδοί της δεν νοιάζονται ούτε για τον κορονοιό.

Παρά τα μέτρα σε όλη τη χώρα, οι φίλοι των “Καθολικών” έχουν ξεκινήσει ήδη τις “φιέστες” για την επικείμενη κατάκτηση του τίτλου και η Γλασκώβη έχει γίνει σαν εξέδρα του Άιμπροξ, προκαλώντας “πονοκέφαλο” στις υγειονομικές αρχές της χώρας.

Έχοντας βιώσει τον εξευτελισμό του υποβιβασμού στις χαμηλότερες κατηγορίες όμως, οι οπαδοί της Ρέιντζερς δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πλην της ολικής επαναφοράς της ομάδας τους και οι εικόνες πριν το ματς με την Σεντ Μίρεν ήταν πανηγυρικές.

Thousands of Rangers fans broke lockdown rules to gather outside Ibrox to welcome the team ahead of their Scottish Premiership match with St Mirren as they close in on their first league title for 10 years. pic.twitter.com/hR6N6zQ0pM