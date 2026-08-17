Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τσίβας για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες

Ο Ολυμπιακός ήταν γνωστό ότι είχε δώσει τα χέρια με τον Αρμάντο Γκονζάλες και απέμενε το «ναι» της Τσίβας Γουαδαλαχάρα, κάτι που ήρθε και πλέον ο Μεξικανός πρέπει να θεωρείται παίκτης των Πειραιωτών.

Ολυμπιακός και Τσίβας έκαναν την τελική τους επικοινωνία και συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Μεξικανού επιθετικού, που θα πλαισιώσει τον Ελ Κααμπί στη γραμμή κρούσης της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες έκλεισε στα 8.500.000 ευρώ, ενώ στο deal υπάρχει και μπόνους ύψους 2.000.000 ευρώ σε περίπτωση επίτευξης στόχων. Η Τσίβας θα κρατήσει και ποσοστό μεταπώλησης 10%.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες με την πρώτη ομάδα της Τσίβας σε 69 ματς έχει βρει δίχτυα 29 φορές, ενώ έχει μοιράσει και 4 ασίστ.