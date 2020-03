Στην Ισπανία τα κρούσματα του κορονοϊού είναι πια χιλιάδες και έχει ήδη εφαρμοστεί απαγόρευση της κυκλοφορίας, γεγονός που κάνει δυσοίωνο και το μέλλον του ποδοσφαίρου στη χώρα.

Το ισπανικός πρωτάθλημα έχει διακοπεί όπως και τα περισσότερα στον πλανήτη, με την αρχική ενημέρωση όμως να κάνει λόγο για αναβολή λίγων ημερών. Ως εκ τούτου και με τα νέα δεδομένα, η La Liga υποχρεώθηκε και σε νέα επίσημη ανακοίνωση.

Σε αυτή σημειώνεται η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τον κορονοϊό και τονίζεται ότι το πρωτάθλημα… κατεβάζει ρολά επ’ αόριστον και μέχρι νεώτερης πληροφόρησης.

Official statement.



Spanish football competitions postponed until further notice as agreed by RFEF-LaLiga.