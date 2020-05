Ο κορονοϊός συνεχίζει να “πλήττει” ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ετοιμάζονται να αρχίσουν ξανά, με τη γερμανική Μπουντεσλίγκα να είναι από τις πρώτες, παρά την ξεκάθαρη διαφωνία των Γερμανών.

Νέα δημοσκόπηση στη Γερμανία έδειξε ότι μόλις το 31% των πολιτών είναι υπέρ της επανέναρξης των αγώνων στην Μπουντεσλίγκα, καθώς θεωρούν ότι ο κορονοϊός θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στην οριστική διακοπή του πρωταθλήματος.

Το 56% των ερωτηθέντων εξέφρασε μάλιστα ξεκάθαρα τη διαφωνία του με την απόφαση της διοργανώτριας αρχής, η οποία την ίδια ώρα, προσπαθεί να περιορίσει τη… χασούρα από τα έσοδα του πρωταθλήματος, την οποία και δημιούργησε η πανδημία.

The German public doesn't seem to be amused by the Bundesliga's restart after its #COVID19 break, a @sportschau poll suggests. pic.twitter.com/1jk8tYiVQz