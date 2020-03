Ο κορονοϊός φαίνεται ότι “χτύπησε” ήδη και το Champions League, καθώς ο αγώνας ανάμεσα στη Βαλένθια και την Αταλάντα θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών την προσεχή Τρίτη (10/3) στο «Μεστάγια.

Πρόκειται για αγώνα ρεβάνς του 4-1 στην Ιταλία για τη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά έχει σημάνει “συναγερμός” και στην UEFA, μετά τα όσα έχουν συμβεί στη γειτονική χώρα.

Η σχετική πληροφορία επιβεβαιώθηκε πριν λίγο από τον ιταλικό σύλλογο, που ανακοίνωσε ότι έλαβε σχετική επιστολή από την UEFA, η οποία ενημερώνει ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί μεν κανονικά, αλλά χωρίς την παρουσία θεατών.

❗️ Comunicato @UEFA: @valenciacf – #Atalanta si giocherà a porte chiuse.

🚫 #UEFA confirms: #UCL Ro16 2nd leg #VCFAtalanta will be played behind closed doors.https://t.co/I0cydpegTN