Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα υποδεχθεί το Σάββατο (4/12 στις 19:30) την Μπάγερν Μονάχου στο ντέρμπι κορυφής της Bundesliga, αλλά ο κορονοϊός έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στο “Klassiker”.

Οι Βεστφαλοί αναγκάστηκαν να πάρουν πίσω και τα 67.000 εισιτήρια που είχαν διαθέσει για το μεγάλο ματς, αφού τα νέα μέτρα για την πανδημία σε όλη τη χώρα, έχει ανατρέψει τα δεδομένα και κανείς δεν γνωρίζει ακόμη σίγουρα τι θα συμβεί.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ενημέρωσε έτσι τους οπαδούς της ότι θα τους επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου και αν τελικά, επιτραπεί έστω ένας αριθμός οπαδών στις κερκίδες του Signal Iduna Park, τότε θα εκδώσει νέα εισιτήρια, της τελευταίας στιγμής.

Borussia Dortmund has cancelled all 67,000 tickets for their game against Bayern this weekend.



The club are now waiting to be told what capacity they will be allowed to sell tickets for.



(Kicker)



Can’t do another season of football without fans man 😭😭😭 pic.twitter.com/MpvFTe1r7T