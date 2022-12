Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με θυγατρική των Σικάγο Μπουλς στην G-League και ελπίζει πως πολύ γρήγορα.

ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε την πιο παραγωγική του εμφάνιση τη φετινή σεζόν, με την ομάδα του όμως -τους Γουίντι Σίτι Μπουλς- να χάνει από τους Κλίβελαντ Τσαρτζ με 109-107.

Σε 37 λεπτά συμμετοχής, ο Έλληνας διεθνής είχε 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κοψίματα και χωρίς να αστοχήσει σε κάποιο σουτ εντός πεδιάς. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε 8/8 δίποντα, 1/1 τρίποντα, μόνο μία χαμένη βολή και 3 λάθη.

