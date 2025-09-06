Κώστας Αντετοκούνμπο για το Ελλάδα – Ισραήλ: «Έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στο πως να μαρκάρουμε τον Ντένι Άβντιγια»

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας έχει μπροστά της ένα νοκ άουτ ματς με το Ισραήλ στη φάση των “16” του Eurobasket και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδειξε ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει εστιάσει στο μαρκάρισμα του Ντένι Άβντιγια.

Μετά από μία εξαιρετική σεζόν στο NBA, ο Ντένι Άβντιγια είναι πρωταγωνιστής και στο Eurobasket με το Ισραήλ, με αποτέλεσμα η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας να στοχεύει στον περιορισμό του, για να πάει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του Κώστα Αντετοκούνμπο

Για τον αγώνα με το Ισραήλ: Μιλήσαμε για πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε κόντρα στο Ισραήλ. Έχουμε και αύριο μια προπόνηση πριν το ματς. Είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι.

Για το τι πρέπει να προσέξει η Εθνική: Το Ισραήλ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο fastbreak και πρέπει να τους σταματήσουμε. Από την πλευρά μας, εμείς πρέπει να κάνουμε επιθετικά σωστά διαβάσματα γιατί χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη άμυνα.

Για την άμυνα στον Άβντιγια: Σίγουρα, ο Άβντιγια είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του EuroBasket. Έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ πάνω σε αυτόν τον παίκτη και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να τον μαρκάρουμε.

Για τη νίκη της Λιθουανίας στους “16”: Δεν σκεφτόμαστε τη νίκη της Λιθουανίας επί της Λετονίας. Δεν έχω καμία σκέψη, πρώτα το Ισραήλ.