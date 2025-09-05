Κώστας Παπανικολάου: Ο Ολυμπιακός σχολίασε την εμφάνιση ορόσημο του αρχηγού της εθνικής μπάσκετ

Η νίκη της Εθνικής μπάσκετ επί της Ισπανίας ήταν για έναν ακόμα χρόνο σημαντική για τον Κώστα Παπανικολάου. Ο αρχηγός της Ελλάδας και του Ολυμπιακού έφτασε τις 168 συμμετοχές με την “επίσημη αγαπημένη”, αριθμός που τον φέρνει στην δέκατη θέση της σχετικής λίστας και “συγκάτοικο” του Νίκου Γκάλη, ο οποίος είχε σταματήσει στις 168.

Με μήνυμά της στα social media, η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη τον Κώστα Παπανικολάου για την επιτυχία αυτή, εκφράζοντας την περηφάνια και την πίστη της στο πρόσωπό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης! 2005 Παμπαίδων, 2025 Αρχηγός Εθνικής Ανδρών. Μόνο περηφάνια για τον αρχηγό μας, που κόντρα στην Ισπανία έφτασε τις 168 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, με τον οποίο συγκατοικούν πλέον στην 10η θέση της σχετικής λίστας!” αναφέρουν οι Πειραιώτες στην ανάρτησή τους.

20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης!



2005 Παμπαίδων ➝ 2025 Αρχηγός Εθνικής Ανδρών



Μόνο περηφάνια για τον αρχηγό μας, που κόντρα στην Ισπανία έφτασε τις 168 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, με τον οποίο συγκατοικούν πλέον στην… pic.twitter.com/rDnlauBbiG — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 5, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίσουμε ότι η πρώτη τριάδα της σχετικής λίστας αποτελείται από τους Γιαννάκη, Φασούλα, Χριστοδούλου, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ζήσης, νυν general manager του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Οι πρώτοι σε συμμετοχές στην εθνική

1.Παναγιώτης Γιαννάκης 351

2.Παναγιώτης Φασούλας 244

3.Φάνης Χριστοδούλου 220

4.Νίκος Ζήσης 189

5.Γιώργος Σιγάλας 185

6.Αντώνης Φώτσης 184

7.Λιβέρης Ανδρίτσος 182

8.Δημήτρης Κοκολάκης 178

9.Γιάννης Μπουρούσης 174

10.Νίκος Γκάλης 168

-.Κώστας Παπανικολάου 168