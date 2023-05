Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κώστας Σλούκας περιέγραψε το πως κατάφερε να πετύχει το απίστευτο buzzer beater τρίποντο, με το οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 72-71 στην Πόλη για τα πλέι οφ της Euroleague.

“Ήρθαμε εδώ και γνωρίζαμε ότι ήταν δύσκολο να παίξουμε εναντίον αυτής της ομάδας. Πάντα είναι προετοιμασμένοι και έχουν σκληρή έδρα. Κάτι που το είδαμε. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν αυτοί που έπρεπε”, δήλωσε αρχικά ο Κώστας Σλούκας και πρόσθεσε:

“Μπορεί να έβαλα εγώ το τελευταίο σουτ αλλά συνολικά παίξαμε καλή άμυνα. Στην επίθεση μπορεί να μην είχαμε κάποιες καλές αποφάσεις, αλλά η ουσία είναι ότι κάναμε το 2-1 και έχουμε δύο ευκαιρίες για να πάρουμε την πρόκριση ξεκινώντας σε δύο ημέρες. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολα”.

Όσο για το τελευταίο του σουτ; “Έμεναν τρία δευτερόλεπτα για το τέλος και είπα ότι θα πάρω εγώ την ευθύνη γιατί ένιωθα καλά. Μου έγινε ένα καλό pick , έπαιξα ένας εναντίον εντός και ευστόχησα. Μπορεί και να αστοχούσα”.

